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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزيري الاتصالات والإعلام الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني.
وقال الوزارة، في بيان، إنها فرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني جواد آذاري جهرمي.
كما أعلنت الوزارة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الإعلام الإيراني.
وأقدمت إيران على قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد لحجب قمع التظاهرات الشعبية المحتجة على ارتفاع أسعار المحروقات.
وقتل ما يزيد على 200 متظاهر إيراني خلال أقل من أسبوع.
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