عاهل الأردن: الربيع العربي قاده شباب اشتد إحباطهم وأرادوا فرصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال عاهل الأردن الملك عبد الله، إن "ما يُعرف بالربيع العربي، قاده شباب اشتد إحباطهم وأرادوا فرصا".



واستدرك "هناك العديد من التشابهات مع أوروبا في هذا الصدد، مثل التحديات في الداخل المسيحي قبل 400 أو 500 سنة، وأعتقد أننا اليوم نقف على تقاطع طرق مشابه".

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حديث عاهل الأردن، جاء في رده على سؤال حول الاحتجاجات التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط، وهل تختلف هذه المرة عن موجة الاحتجاجات عبر العالم العربي قبل ثماني سنوات، خلال الجلسة التي جاءت عقب تسلمه جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مساء الخميس، و ذلك فق بيان للديوان الملكي، وزع أمس الجمعة لوسائل الإعلام .

وأوضح "عندما يكون لديك نظام ملكي كما هو الحال في الأردن والمغرب، فإننا نضمن التوازن بين مختلف أطياف المجتمع".

واستطرد "هذا ما ساعد الأنظمة الملكية في الحفاظ على الاستقرار خلال وقت عصيب مرت به المنطقة".

وعن جهود كسر جمود عملية السلام، ودور الولايات المتحدة في ذلك، قال الملك "إن كان هناك من يقول من المجتمع الدولي أن بإمكاننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون دعم الولايات المتحدة فإنه لا يعرف منطقتنا، والدور الذي تلعبه فيه، وجميعنا بحاجة لدور أمريكي يجمع بين الطرفين".