شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألفا على الجبهة.. الأطفال وقود حرب الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، مليشيات الحوثي الانقلابية بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال. وأكدت في كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مساء (الخميس) أن المليشيات جعلت من الأطفال الحلقة الأضعف في المجتمع بانقلابها على السلطة الشرعية وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، واستغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية لتجنيد أطفالهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

وقال السعدي خلال إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن حكومته «تعمل على اتخاذ كافة التدابير لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالحرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتسليمهم إلى أسرهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وأضاف أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل، لافتا إلى توقيع بلاده مع الأمم المتحدة في 2014 على خطة العمل لمنع استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح، وخارطة طريق لتنفيذها. ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم تلك الجهود للحد من آثار الصراع على الأطفال.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، -وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية-، أعلنت أن الحوثيين جندوا أكثر من 12 ألف طفل.