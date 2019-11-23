شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي، أمس (الجمعة)، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام السورية برعاية روسيا وتركيا وإيران يومي 10 و11 ديسمبر القادم. ولم يقدم تليوبردي أي تفاصيل حول جدول الأعمال أو المشاركين في المحادثات. يذكر أن الجولة الـ13 من محادثات «أستانا» حول سورية، عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في أغسطس الماضي، وأكدت الوفود المشاركة أن الحل السياسي هو الوحيد للملف السوري على أساس القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر «سوتشي».

وكانت تركيا بدأت تنفيذ عملية «التغيير الديموغرافي» في المناطق التي سيطرت عليها في شمال سورية، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بـ«المطلعة» (الخميس). وأكدت مصادر المرصد أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينة «تل أبيض» التي خضعت لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها خلال الغزو التركي للمنطقة. وكانت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية» الكردية حذرت من أن «أنقرة تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى، وتغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديموغرافي»، منتقدة الصمت الأممي.