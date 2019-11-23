هيومن رايتس ووتش تدين الحكم الصادر بحق ناشطين من انصار البيئة في ايران

دانت منظّمة ​هيومن رايتس ووتش​ الحكم الصادر عن القضاء ال​إيران​ي بحقّ ستّة من نشطاء ​البيئة​ بالسجن بتُهمة التجسّس لصالح ​الولايات المتحدة​. واعتبر نائب مدير هيومن رايتس مايكل بيج، إنّ "أحكامًا ظالمة كهذه ستكون دليلًا جديدًا على الطبيعة التعسّفيّة للمحاكم الثوريّة في إيران".

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