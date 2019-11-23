هيومن رايتس ووتش تدين الحكم الصادر بحق ناشطين من انصار البيئة في ايران

دانت منظّمة هيومن رايتس ووتش الحكم الصادر عن القضاء الإيراني بحقّ ستّة من نشطاء البيئة بالسجن بتُهمة التجسّس لصالح الولايات المتحدة.
واعتبر نائب مدير هيومن رايتس مايكل بيج، إنّ "أحكامًا ظالمة كهذه ستكون دليلًا جديدًا على الطبيعة التعسّفيّة للمحاكم الثوريّة في إيران".
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