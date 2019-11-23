الملك سلمان يهنئ الغنوشي برئاسة برلمان تونس

نقل السفير السعودي في تونس محمد بن محمود العلي، تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​، لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي ​راشد الغنوشي​، بمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أعماله. من جانبه، أكد الغنوشي "عمق علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي والحرص المشترك بين قيادة البلدين على مواصلة دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات".

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