قرم: فيلتمان كان يقود مسار الصدام في لبنان بين فريقي 8 و14 آذار

اعتبر الوزير السابق جورج قرم، في تصريح تلفزيوني، أن الدولة المدنية خلاص للبنان من المحاصصة الطائفية، متمنياً العبور إلى الدولة المدنية حيث لا فرق بين اللبنانيين مهما كانت طوائفهم.
وأشار قرم إلى أن تصريحات السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان لم تقدم أي جديد على مستوى السياسة الأميركية، مؤكداً أنها لم تقلقه لأن واشنطن غير قادرة على تحريك الشعوب بشكل عام، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا مختلف والمؤامرة فشلت.
وأوضح قرم أن الأميركيين يسعون إلى الفوضى، لافتاً إلى أن فيلتمان كان يقود مسار الصدام في لبنان بين فريقي 8 و14 آذار.
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