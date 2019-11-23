الصحة الفلسطينية: إصابة 8 فلسطينيين بعد تعرضه للاعتداء من قبل مستوطنين بالخليل

أعلنت وزارة ​الصحة​ الفلسطينية عن "سقوط 8 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على الأهالي في المنطقة الجنوبية بمدينة ​الخليل​ في الضفة الغربية"، مشيرة الى انه "جرى نقل 8 مواطنين إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وتعرض بعضهم للرش بغاز الفلفل".



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