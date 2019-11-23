"التأهيل للعمل بالمدارس" تنفي إرسال رسائل إلى المتقدمين لوظائف التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت البوابة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، إنها لم تقبل أيًا من المتقدمين بشكل نهائي حتى الآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل مجهولة تطالب المتسابقين بالتوجه إلى إداراتهم التعليمية للتعاقد.

وأضافت البوابة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها لم ترسل أية رسائل إلى المتقدمين تطلب منهم التواصل مع أي مسؤول أو مختص، مضيفة: "على الراغبين بمتابعة حالة الطالب أو الاستفسار المتابعة المباشرة من خلال حساباتهم على البوابة الإلكترونية أو التحدث إلى خدمة العملاء".

وأكدت أنه أي تعامل خارج البوابة أو المنظومة الإلكترونية، سيعرض صاحبه للمسائلة القانونية، والبوابة غير مسؤولة عن أي معلومات أو بيانات أو صفحات غير رسمية تنشر باسمها، مطالبة جميع المشاركين بتوخي الحذر في التعامل مع البيانات والمعلومات، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات.​