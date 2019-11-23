الجزائر إصابات خطيرة ل 10 تلاميذ في انقلاب حافلة للنقل المدرسي

تسبب انقلاب حافلة لنقل التلاميذ تعمل على خط بوركيكة حجوط في الجزائر في إصابة 13 تلميذا كانوا على متنها.

وحسب المعلومات االتي نشرها موقع النهار الجزائري فإن الحافلة كان على متنها ازيد من 50 تلميذ يدرسون بالإبتدائي و المتوسط عندما وقع لها الحادث.

وأكدت ذات المصادر أن 10 من التلاميذ المصابين تم تحويلهم إلى مستشفى البليدة في حالة خطيرة. واكدت ذات المصدر أن بقية التلاميذ الجرحى قد تم نقلهم إلى مستشفى حجوط لتلقي الإسعافات الاولية.