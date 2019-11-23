تسبب انقلاب حافلة لنقل التلاميذ تعمل على خط بوركيكة حجوط في الجزائر في إصابة 13 تلميذا كانوا على متنها.
وحسب المعلومات االتي نشرها موقع النهار الجزائري فإن الحافلة كان على متنها ازيد من 50 تلميذ يدرسون بالإبتدائي و المتوسط عندما وقع لها الحادث.
وأكدت ذات المصادر أن 10 من التلاميذ المصابين تم تحويلهم إلى مستشفى البليدة في حالة خطيرة. واكدت ذات المصدر أن بقية التلاميذ الجرحى قد تم نقلهم إلى مستشفى حجوط لتلقي الإسعافات الاولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر إصابات خطيرة ل 10 تلاميذ في انقلاب حافلة للنقل المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.