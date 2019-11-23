فيما اتهمت تركيا بإضعاف القتال ضد عناصر داعش، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن أنقرة تحتجز «عنصرا مهما» في تنظيم داعش خطط على حد قوله لاعتداءين وقعا في ألمانيا وروسيا. وقال صويلو، إنه شخص مهم في تنظيم داعش، هو الذي خطط وأعطى الأمر بتنفيذ اعتداء بالقنبلة وقع عام 2018 في روسيا، وللهجوم في متجر في هامبورغ بألمانيا، لافتاً إلى أن الموقوف هو خبير متفجرات و»مدرِّب على العمليات الانتحارية»، وأن القوات التركية قبضت عليه في أعزاز بشمال سورية.
لكن يبدو أنه يشير في ألمانيا إلى هجوم بالسكين نفذه طالب لجوء رُفض طلبه فقتل شخصا طعنا بالسكين وجرح ستة آخرين في سوبرماركت، وخلص القضاء إلى عمل بدافع «التطرف الإسلامي».
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز داعشي خطط لاعتداءين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.