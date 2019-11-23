السيستاني يطالب بسرعة إنجاز قانوني الانتخابات والمفوضية

في الوقت الذي قُتل فيه ثلاثة متظاهرين، أمس، في الاحتجاجات المتواصلة ومواجهات مع قوى الأمن في بغداد، شددت المرجعية بزعامة علي السيستاني، أمس، على سرعة تشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال عبدالمهدي الكربلائي معتمد المرجعية في محافظة كربلاء، خلال خطبة صلاة الجمعة، أمام آلاف من المصلين: «إن المرجعية أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح والتأكيد على سلميتها وخلوها من التخريب وحرمة الدم»، وأضاف «أن المرجعية تشدد على سرعة تشريع قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات لأنهما يمهدان لحل الأزمة وضرورة استجابة القوى السياسية لمطالب المتظاهرين».

التظاهرات السلمية

وتابع الكربلائي «أن التظاهرات السلمية أسلوب متعارف عليه لنقل مطالب المتظاهرين إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يسعى إلى الاستجابة والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وحل مشاكل المواطنين»، موضحا أن الإسلام شدد على حفظ الدماء وأن سفكها يؤدي إلى زوال الحاكم.

إلى ذلك، قتل ثلاثة متظاهرين، أمس، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ»إسقاط النظام» في العراق، في مواجهات مع قوى الأمن، حيث تهز احتجاجات بغداد وبعض مدن جنوب العراق، متهمة الطبقة السياسية بـ»الفساد» و»الفشل» في إدارة البلاد، بينما أصيب أكثر من 30 بجروح في مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين على جسر الأحرار في العاصمة.

الرصاص الحي

وأوضحت المصادر الطبية أن اثنين من القتلى سقطا بالرصاص الحي، في حين قضى الثالث لإصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع، ونقل الضحايا إلى مستشفيي الكندي والجملة العصبية وسط بغداد، بينما أكد مصدر أمني وقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التي قامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي على جسر الأحرار، للسيطرة على المتظاهرين. وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك، بينما يسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

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وتواصلت، أمس أول أيام عطلة نهاية الأسبوع في العراق، الاعتصامات والتظاهرات في مناطق واسعة لا سيما مدن الجنوب مثل: الكوت والحلة والنجف وكربلاء والناصرية والديوانية، بينما قال أحد زعماء عشائر كنانة، أثناء مشاركته في تظاهرة في وسط المدينة: «سنواصل التظاهر وعازمون على مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالب المتظاهرين باستقالة الحكومة وحل البرلمان».

مطالبات السيستاني في خطبة الجمعة

سرعة تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية المستقلة

حل الأزمة والاستجابة لمطالب المتظاهرين

الإسلام شدد على حفظ الدماء وعدم سفكها

سلمية المظاهرات وخلوها من التخريب والدم