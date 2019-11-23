أشارت الأمم المتحدة أمس إلى «تصاعد وتيرة» رحلات المهاجرين من ليبيا بعد غارات جديدة على طرابلس وضواحيها التي تشهد معارك دامية منذ أبريل.

وفي بيان أعربت منظمة الهجرة الدولية عن قلقها «للتطورات الأخيرة في ليبيا حيث رصدت خلال 48 ساعة تسع سفن على الأقل تنقل أكثر من 600 مهاجر على طريق المتوسط الأوسط». وأعلنت متحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية خلال مؤتمر صحافي في جنيف «أخذت سفن أوشن فايكينغ وأوبن أرمز على عاتقها خمس سفن وأعيدت أربع سفن إلى ليبيا»، موضحاً أن سفينة عاشرة وصلت بـ»وسائلها الخاصة» الخميس إلى لامبيدوسا في إيطاليا وعلى متنها 74 شخصا.

وتابعت «يأتي هذا التصاعد الواضح في الرحلات البحرية من ليبيا في حين تتعرض العاصمة طرابلس وضواحيها لأعنف قصف منذ بدء النزاع في أبريل»، في حين أرسل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 8600 مهاجر إلى مراكز احتجاز ليبية غالبا ما تكون مكتظة وظروف غير إنسانية.