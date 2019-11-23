بازار في تعز لـ 200 امرأة

افتتحت جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية باليمن بازار المرأة المنتجة بمحافظة تعز، أمس، برعاية وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مستهدفة 200 امرأة معيلة بالمحافظة، مسلطة الضوء على الأعمال الحرفية واليدوية والمنتجات النسوية. ويشتمل البازار الذي افتتحه مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز عبده علي، ونائب مدير مكتب التربية بجاش المخلافي، بالقاعة الكبرى بمكتب التربية والتعليم، على عدد من المعروضات أبرزها الأزياء النسائية وملبوسات الأطفال وأنواع متعددة من الإكسسوارات والأشغال اليدوية والمنظفات والبخور والعطور والحقائب وغيرها.

الجهود المباركة

أشاد علي نيابة عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالدور الإنساني الكبير الذي يقوم به المركز، مشيراً إلى أن ثمار هذه الجهود المباركة واضحة للعيان وأثرها ملموس في كافة النواحي والمجالات. وقال إن «البازار يشكل نقلة نوعية للنساء المعيلات في تعز، حيث يساعدهن في كسر حاجز الخوف والتغلب على كافة المعوقات لخوض تجربة العمل بكل ثقة واقتدار»، مؤكدا مشاركة 200 امرأة معيلة في البازار الذي استمر 3 أيام، فيما شهدت الساعات الأولى للفعاليات إقبالاً كبيرًا على المنتجات الحرفية واليدوية والطبيعية.

التدريب الحرفي

أكدت مدير مشروع برنامج التمكين سكينة طارش أن المعرض يأتي ضمن فعاليات وأنشطة برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي والممول من المركز، ويركز على منتجات نساء تعز في الخياطة والبخور والعطور والأشغال اليدوية والكوافير.