بازار في تعز لـ 200 امرأة

الجهود المباركة
أشاد علي نيابة عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالدور الإنساني الكبير الذي يقوم به المركز، مشيراً إلى أن ثمار هذه الجهود المباركة واضحة للعيان وأثرها ملموس في كافة النواحي والمجالات. وقال إن «البازار يشكل نقلة نوعية للنساء المعيلات في تعز، حيث يساعدهن في كسر حاجز الخوف والتغلب على كافة المعوقات لخوض تجربة العمل بكل ثقة واقتدار»، مؤكدا مشاركة 200 امرأة معيلة في البازار الذي استمر 3 أيام، فيما شهدت الساعات الأولى للفعاليات إقبالاً كبيرًا على المنتجات الحرفية واليدوية والطبيعية.
التدريب الحرفي
أكدت مدير مشروع برنامج التمكين سكينة طارش أن المعرض يأتي ضمن فعاليات وأنشطة برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي والممول من المركز، ويركز على منتجات نساء تعز في الخياطة والبخور والعطور والأشغال اليدوية والكوافير.
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