اليونيسيف: مقتل 657 طفلا في سورية خلال عام

وقال ممثل حماية الطفولة في سورية فران إكويزا في إحاطة للصحفيين أمس إن «الأمم المتحدة تحققت حتى شهر سبتمبر الماضي من وقوع 1792 انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل، في هذا العام وحده»، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل مقتل الأطفال وجرحهم وتجنيدهم أو خطفهم، إضافة إلى هجمات على المدارس والمرافق الصحية.
وأضاف: أنه في الفترة ما بين يناير ونهاية سبتمبر، قُتل 657 طفلًا، وجُرح 324 آخرون، مبينًا أن هذه الأرقام تحققت منها الأمم المتحدة، غير أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
وبحسب هذه الأرقام التي أوردها ممثل اليونيسيف فإن الأطفال في سورية ما زالوا يتعرضون لمستوى نفسه الخطر الذي تعرضوا له في عام 2018، الذي قُتل خلاله 1106 أطفال - أكبر عدد من ضحايا الأطفال الذين يقتلون في عام واحد- منذ بدء الحرب.
وأكد إكويزا أنه في شمال شرق سورية لا يزال حوالي 74 ألف شخص من بينهم ما يقدر بنحو 31 ألف طفل مشردين من ديارهم، وأن أكثر من 15 ألف شخص قد فروا إلى العراق المجاورة، وأن ما لا يقل عن 10 أطفال قُتلوا، وشُوّه 28 بسبب القتال.
أوضاع الأطفال في سورية
في عام 2018 قتل 1106 أطفال
لا يزال في شمال شرق سورية 31 ألف طفل مشرد
أكثر من 15 ألف شخص فروا إلى العراق
ما لا يقل عن 10 أطفال قُتلوا وشُوّه 28 بسبب القتال
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