تفريق مسيرة ضد الحكومة البوليفية

وحمل آلاف الأشخاص نعوش خمسة أشخاص قتلوا، الثلاثاء، في صدامات في مدينة إل ألتو المحاذية للاباز وتعد معقل الرئيس السابق إيفو موراليس، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ساحة سان فرانسيسكو في وسط لاباز مما اضطر مجموعتان تحملان نعشين لوضعهما على الأرض لفترة قصيرة بعد ما حاصرتهما سحب الغاز.
وهتف المتظاهرون «عدالة! عدالة!»، متهمين السلطات بإطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين لموراليس الذي لجأ إلى المكسيك بعد ما أجبر على الاستقالة.
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