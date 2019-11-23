خليفة ميركل تهدد بالاستقالة

أعلنت رئيسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي أنيجريت كرامب كارنباور المرشحة المحتملة لتولي منصب المستشارة خلفا لأنجيلا ميركل، لكنها تواجه معارضة شديدة بسبب انتكاسات انتخابية، أمس، استعدادها للاستقالة إذا لم يقدم لها حزبها دعمه.

وقالت كارنباور أمام نحو ألف من أعضاء حزبها المجتمعين في مؤتمرهم في لايبزيج، إنه إذا كان هؤلاء لا يشاطرونها خططها لمستقبل البلاد والحركة، «فلنتوقف اليوم هنا والآن».

وفي خضم حالة من الغموض بعد نكسات انتخابية عديدة، يعقد المحافظون الألمان بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل اعتبارا، من أمس، مؤتمرا يرجح أن يسوده التوتر، وسط مشاعر من الغضب حيال رئيستهم أنيجريت كرامب كارنباور.