خليفة ميركل تهدد بالاستقالة

وقالت كارنباور أمام نحو ألف من أعضاء حزبها المجتمعين في مؤتمرهم في لايبزيج، إنه إذا كان هؤلاء لا يشاطرونها خططها لمستقبل البلاد والحركة، «فلنتوقف اليوم هنا والآن».
وفي خضم حالة من الغموض بعد نكسات انتخابية عديدة، يعقد المحافظون الألمان بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل اعتبارا، من أمس، مؤتمرا يرجح أن يسوده التوتر، وسط مشاعر من الغضب حيال رئيستهم أنيجريت كرامب كارنباور.
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