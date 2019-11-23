واشنطن توجه تهمة التجسس لصيني

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم توجيه تهمة التجسّس الصناعي وسرقة أسرار تجارية إلى مواطن صينيّ كان يعمل موظّفا في مجموعة مونسانتو، وأوقف في يونيو 2017 في أحد المطارات وبحوزته تذكرة سفر إلى الصين وبرامج كان يعمل عليها.

وبحسب بيان الوزارة، كان هايتاو شيانج، البالغ الثانية والأربعين من العمر، موظّفا في مجموعة مونسانتو الزراعيّة الأميركيّة العملاقة وفرعها «ذي كلايمت كوربوريشن» بين عامي 2008 و2017.

وقال نائب وزير العدل المكلّف مسائل الأمن القومي الأميركي جون ديميرز، إنّ توجيه هذا الاتّهام يُشكّل «مثالاً آخر على استخدام الحكومة الصينيّة برامج من أجل تشجيع الموظّفين على سرقة الملكيّة الفكريّة «العائدة إلى» أرباب عملهم الأميركيّين».

من جهته، صرح نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة التجسس جون براون بأن «التكنولوجيا الثورية التي تشكل محور هذه القضية تمثل أفضل ما أنتجت العبقرية الأميركية وسبب سعي الحكومة الصينية إلى سرقتها».