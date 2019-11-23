وفاة جريح فلسطيني قتلت عائلته في غارة

توفي فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها، أمس، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله ومنزل شقيقه في دير البلح وسط قطاع غزة، الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد القتلى من العائلة نفسها إلى تسعة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان، «استشهد المواطن محمد سالم أبوملحوس-السواركة «40» عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك في المجزرة التي راح ضحيتها 8 من عائلته باستهداف منازلهم في دير البلح».

وعلى إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت 3 منازل من الصفيح، فجر الجمعة الماضي، قُتلت زوجة محمد واثنان من أطفاله، كما قُتل شقيقه رسمي أبوملحوس وزوجته و3 من أطفاله».