وفاة جريح فلسطيني قتلت عائلته في غارة

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان، «استشهد المواطن محمد سالم أبوملحوس-السواركة «40» عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك في المجزرة التي راح ضحيتها 8 من عائلته باستهداف منازلهم في دير البلح».
وعلى إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت 3 منازل من الصفيح، فجر الجمعة الماضي، قُتلت زوجة محمد واثنان من أطفاله، كما قُتل شقيقه رسمي أبوملحوس وزوجته و3 من أطفاله».
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