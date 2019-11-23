بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الوطني يخوض آخر مِران قبل لقاء بوركينافاسو

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، اليوم الجمعة، آخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهته الأولى ضد بوركينافاسو، غدا السبت، في بطولة شمال إفريقيا، التي تحتضنها تونس خلال الفترة ما بين 23 نونبر الجاري، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل.

وأجرت العناصر الوطنية مرانها الأخير تحت قيادة مدربها زكرياء عبوب، على أرضية ملعب عبد العزيز الشتيوي، إذ ركز المدرب على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل المغرب اختبار الغد ضد البوركينابيين.

وتقام مباراة المنتخب الوطني ضد بوركينافاسو، التي سيحتضنها ملعب الكرم، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المغربي.

وتشهد البطولة مشاركة خمسة منتخبات، بالإضافة إلى المنتخب الوطني، بوركينافاسو، وتونس البلد المنظم، تعرف الدورة وجود كل من مصر، والجزائر.

ويخوض أبناء عبوب مباراتهم الثانية، الاثنين المقبل، ضد المنتخب المصري، قبل الاصطدام بعد ذلك بيومين، بالبلد المنظم تونس، على أن يختتم البطولة بمواجهة الجزائر، يوم 1 دجنبر المقبل.