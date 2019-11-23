جنايات طنجة تدين شخصا ب 4 سنوات سجنا نافذا.. هتك عرض قاصر في رمضان

قضت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق شخص هتك عرض قاصر لا يتجاوز عمره 10 أعوام في شهر رمضان الماضي.

وأنكر المتهم “ر.أ” التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن ما صرحت به والدة الطفل في محضر الضابطة القضائية، مجرد تلفيق للتهم.

وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم وتشديد العقوبة عليه، نظرا لتوفر ملفه على سوابق قضائية، وكذا الآثار النفسية التي خلفها للضحية وأسرته.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما استدرج المتهم طفلا قاصرا إلى منزله المتواجد في منطقة بني مكادة، وقام بتقبيله ولمس أعضائه قبل أن يمارس عليه شدوده الجنسي.