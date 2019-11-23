تفاصيل فاجعة غرق مركب بسيدي افني.. استخراج جثتين وعملية البحث مستمرة

أفادت السلطات المحلية لإقليم سيدي إفني، أنه تم العثور صباح وبعد زوال اليوم الجمعة ، على جثتي شخصين على بعد 20 ميلا بحريا من الساحل جنوب-غرب إقليم سيدي إفني، حيث تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم تحديد هوية الضحية الذي تم العثور عليه بعد الزوال، حيث يتعلق الأمر بأحد أفراد طاقم مركب للصيد يحمل اسم “مسناوي” أبحر انطلاقا من ميناء طانطان منذ 19 نونبر الجاري وعلى متنه 16 بحارا يشكلون طاقم المركب، والذي فقد الاتصال به في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، لتنطلق تبعا لذلك الأبحاث لتحديد موقع المركب والتي أسفرت عن العثور على الجثتين المشار إليهما.
هذا وتستمر الأبحاث جارية مع تعبئة جميع الوسائل الضرورية للبحث عن المركب والبحارة الذين كانوا على متنه.
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