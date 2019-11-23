البطولة الاحترافية.. الدفاع يهزم الرجاء ويرتقي لوصافة البطولة

فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، على ضيفه رجاء بني ملال بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب العبدي بالجديدة، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن ينجح فارس الدكالة بعد سبع دقائق على بداية الجولة الثانية من افتتاح حصة التسجيل بواسطة اللاعب شعيب المفتول.

وحافظ الفريق الدكالي على هدفه الوحيد، حتى إعلان الحكم جمال بلبصري عن نهاية المواجهة، ليحقق بذلك أبناء بادو الزاكي فوزهم الثالث في بطولة هذا الموسم.

ومكن هذا الفوز الثمين، الدفاع الجديدي من الارتقاء لوصافة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر المغرب التطواني، في حين تجمد مجموع نقاط رجاء بني ملال عند النقطة الواحدة، في المركز الأخير.