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سقوط صاروخ في نهر دجلة دون خسائر

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الجمعة، سقوط صاروخ لم يحدد نوعه حتى الآن في نهر دجلة ببغداد دون خسائر تذكر.

وأكدت الخلية في بيان لها، أنها "ستعلن التفاصيل لاحقا".

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