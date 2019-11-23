شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ في نهر دجلة دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الجمعة، سقوط صاروخ لم يحدد نوعه حتى الآن في نهر دجلة ببغداد دون خسائر تذكر.

وأكدت الخلية في بيان لها، أنها "ستعلن التفاصيل لاحقا".