مقتل 4 عراقيين خلال تفريق الأمن للمظاهرات في بغداد

قالت مصادر في الشرطة العراقية، الجمعة، إن قوات الأمن قتلت 4 متظاهرين في بغداد وفرقت عنوة نشطاء يسدون ميناء أم قصر الرئيسي القريب من البصرة.

وذكرت مصادر بالشرطة أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند جسر بوسط بغداد، ولقي شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص وقتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما، وأصيب ما لا يقل عن 61 شخصا، من جانب آخر نفى المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء مقتل أي متظاهرين بيوم الجمعة.

Advertisements

وفي الجنوب، أعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه، وذكرت مصادر في الميناء لرويترز أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الإثنين، لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من ٥٠ يوما مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، حسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية، التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم، وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.





وقتل أكثر من 335 شخصا، وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.