الجيش الليبي: إرهابيون سوريون في صفوف مليشيات طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كتيبة تابعة للجيش الوطني الليبي العثور على وثائق تثبت وجود إرهابيين سوريين يقاتلون في صفوف مليشيات طرابلس، بدعم من حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.
وقالت الكتيبة 128 مشاة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنها عثرت على بطاقة تعريف لإرهابي سوري ينتمي لما يعرف بـ"جبهة ثوار سوريا" أثناء تمشيط مواقع المليشيات الإرهابية المحررة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت الكتيبة الليبية أن الإرهابي السوري يعمل لحساب الإرهابي "مهدي الحاراتي" القائد السابق لمليشيا "ثوار طرابلس"، والذي تولى فيما بعد قيادة جماعة "لواء الأمة" الإرهابي في سوريا.
ونشرت الكتيبة بطاقة تعريف الإرهابي السوري، ويدعى ياسين أبوعبيدة، وهو تابع لـ"جبهة ثوار سوريا" الإرهابية ويحمل الرقم العسكري (37).
وسبق أن حذر الجيش الليبي من العملية العسكري التي أطلقتها تركيا ضد الشمال السوري في الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في تهريب الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
كما سبق أيضا للجيش الليبي التأكيد مرارا أن تركيا نقلت عددا من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا للمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي، من خلال موانئ مصراتة ومعيتيقة الجوية والبحرية، من خلال ما يعرف بـ"سفن الموت"، وطيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.
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