بيدرسون: عمل اللجنة الدستورية يعيد الثقة بين السوريين

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون ان "أعضاء اللجنة الدستورية السورية اتفقوا على خطة مبدئية واستمعوا لبعضهم وتكلموا بصراحة والتزموا بالاتفاق السياسي"، معتبرا ان "من السابق لأوانه القول إننا توصلنا لمبادئ دستورية".

وفي كلمة له خلال جلسة ​الأمن​ شكر بيدرسون الدعم الأممي لعمل اللجنة الدستورية السورية، معتبرا ان "عمل اللجنة الدستورية يعيد الثقة بين السوريين"، مضيفا:"لدي قلق من تجدد ​العنف​ في إدلب".