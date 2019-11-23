ا ف ب: الحكم بالسجن 28 عاماً على جهادي نفذ هجوما داخل سجن في فرنسا

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأنه "حُكم على الجهادي المسجون بلال تقي بالحبس 28 عاماً لإدانته بمحاولة قتل حارسين في سجن في منطقة باريس عام 2016، في عملية تعتبر أول هجوم جهادي في سجن فرنسي".
وطلب الادعاء عقوبة السجن مدى الحياة بحق تقي، تتضمن فترة 22 عاماً لا تخضع للإفراج المشروط، داعياً لمعاقبته على "التزام لا رجعة فيه بعقيدة متطرفة".
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