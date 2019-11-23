ا ف ب: الحكم بالسجن 28 عاماً على جهادي نفذ هجوما داخل سجن في فرنسا

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأنه "حُكم على الجهادي المسجون بلال تقي بالحبس 28 عاماً لإدانته ب​محاولة قتل​ حارسين في سجن في منطقة باريس عام 2016، في عملية تعتبر أول هجوم جهادي في سجن فرنسي".

وطلب الادعاء عقوبة السجن مدى ​الحياة​ بحق تقي، تتضمن فترة 22 عاماً لا تخضع للإفراج المشروط، داعياً لمعاقبته على "التزام لا رجعة فيه بعقيدة متطرفة".