إشكال وتضارب في مجمّع ABC فردان

حصل إشكال بين عدد من الشبان في مجمّع ABC ​فردان​. وتطوّر الإشكال إلى تضارب بالأيدي، وعمل رجال الأمن في المجمّع على إبعاد الشبان عن بعضهم البعض وفض الإشكال.

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