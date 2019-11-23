فادي سعد: كلما تجرأتم وأحرقتم قبضة الثورة كلما عادت أقوى أضعافا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "كلما تجرأتم وأحرقتم قبضة ​الثورة​ كلما عادت أقوى أضعافا وصولا الى الامساك بكل مفاصل الدولة وتغيير كل هذه الطبقة السياسية البالية غير المأسوف على رحيلها".

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