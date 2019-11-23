أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الجيش أوقف الشاب محمد ب. في ساحة إيليا في ​مدينة صيدا​، على خلفية رفعه لافتة عليها صور رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، وكتب تحتها عبارات مسيئة لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص في صيدا على خلفية رفع لافتة مسيئة لعون وبري والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.