توقيف شخص في صيدا على خلفية رفع لافتة مسيئة لعون وبري والحريري

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الجيش أوقف الشاب محمد ب. في ساحة إيليا في مدينة صيدا، على خلفية رفعه لافتة عليها صور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وكتب تحتها عبارات مسيئة لهم.
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