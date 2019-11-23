لاتفيا تحظر تسع قنوات تلفزيونية روسية

اسماء السيد - ريغا: اعلنت هيئة الإعلام في لاتفيا الجمعة حظر تسع قنوات تلفزيونية روسية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد مالكيها، وهو مصرفي مرتبط بالكرملين.
في العام 2014، أدرج الاتحاد الأوروبي الملياردير يوري كوفتشاك في قائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم.
وقال ايفارس أبولينس، نائب رئيس المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية "هذه القنوات التسع محظورة في لاتفيا لأن أحد مالكيها (...) يوري كوفتشاك كان مدرجًا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي كشخص متورط في انتهاك سيادة ووحدة أراضي واستقلال أوكرانيا".
ويبقى الحظر ساري المفعول طالما أن كوفالتشوك مدرج في قائمة المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
في كانون الثاني/يناير، حظر المجلس طوال ثلاثة أشهر القناة الروسية "ار تي ار" التي اتهمت بنشر خطاب كراهية وتضليل تجاه أوكرانيا.
ويتعلق الحظر الأخير بالقنوات الناطقة باللغة الروسية التي تبث أفلاما وبرامج ترفيهية تحظى بشعبية بين الأقلية الروسية التي تمثل ربع السكان من اصل 1,9 مليون نسمة في لاتفيا.
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