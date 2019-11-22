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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لرجل مسن، يفترش الارض، في عز البرد، في مدينة سلا.
وناشد النشطاء الجهات المعنية من أجل إنقاذ المسن، الذي يرقد في الشارع العام، بحي “كريمة”، بالقرب من محطة “ترامواي” في سلا.
وأفاد النشطاء الذين تداولوا صورته بشكل واسع، ان الرجل المسن يفترش الأرض منذ أسبوع في ظروف قاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر في عز البرد..نشطاء يناشدون المسؤولين لإنقاذ مسن يفترش الأرض في سلا-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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