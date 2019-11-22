في عز البرد..نشطاء يناشدون المسؤولين لإنقاذ مسن يفترش الأرض في سلا-صورة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لرجل مسن، يفترش الارض، في عز البرد، في مدينة سلا.

وناشد النشطاء الجهات المعنية من أجل إنقاذ المسن، الذي يرقد في الشارع العام، بحي “كريمة”، بالقرب من محطة “ترامواي” في سلا.

وأفاد النشطاء الذين تداولوا صورته بشكل واسع، ان الرجل المسن يفترش الأرض منذ أسبوع في ظروف قاسية.