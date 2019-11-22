كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة.. مصر يُتوج باللقب على حساب كوت ديفوار

تمكن المنتخب المصري لكرة القدم لأقل من 23 سنة، مساء اليوم الجمعة، من التتويج بكأس إفريقيا بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد.
وأنهى “الفراعنة” الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، متقدمين بهدف نظيف أحرزه اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 37.
ونجح المنتخب الإيفواري في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 89 من ادراك التعادل عن طريق أبوبكر دومبيا، لتعلن صافرة الملغاشي راكوتوجاونا عن نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، تمكن المنتخب المصري قبل ست دقائق على نهاية الثاني، من توقيع هدف الفوز، والتتويج باللقب بواسطة اللاعب رمضان صبحي.
وتأهل منتخبات مصر، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد انهائها الكأس القارية في المراكز الثلاثة الأولى.
وكان المنتخب الجنوب إفريقي، تغلب في وقت سابق من اليوم الجمعة، على نظيره الغاني بركلات الترجيح(6_5)، بعد نهاية التوقيت الأصلي لمباراة تحديد صاحب المركز الثالث، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.
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