الإسبان يرغبون في المزيد من العاملات الفلاحيات المغربيات

رغم إعلان وزارة الشغل والإدماج المهني، في بلاغ لها أخيرا، أن الحكومة الإسبانية عبرت عن رغبتها في تشغيل 16500 عاملة مغربية فقط برسم الموسم الفلاحي 2019/2020، فإن الرقم مرشح للارتفاع في ظل ضغط التعاونيات والجمعيات الزراعية الإسبانية على حكومتها المركزية للتعاقد مع أكثر من 19 ألف عاملة مغربية.

وفي ظل التباين بين الأرقام المغربية والإسبانية، كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، أن رقم 16500 عاملة الذي نشرته الوزارة هو الذي خلصت إليه اجتماعات الشهر المنصرم بين الرباط ومدريد، وأضاف موضحا: «الرقم المنشور هو الذي ضمته المراسلة الإسبانية»، لكنه لم يستبعد إمكانية «رفع العدد في حال استقبلنا مراسلة أخرى إسبانية تطلب المزيد من العاملات».

من جانبها، أكدت مندوبية الحكومة المركزية الإسبانية بـ«ويلبا»، أن أكثر من 19 ألف عاملة مغربية سيلتحقن في الأسابيع المقبلة بالحقول.