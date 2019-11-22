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2019-11-22 | 22:30
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واجرى المنتخب الوطني، مرانه من دون مهاجمه مهند علي "ميمي" بعد انضمامه لصفوف الدحيل في مباراته بكأس "اريدو" امام السيلية.
وتغيب ايضاً عن التدريبات، 8 لاعبين من نادي الشرطة، الذي يستعد بدوره لمواجهة نواذيبو الموريتاني في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
وسيعود "ميمي" الى تدريبات اسود الرافدين ابتداءً من يوم غد، حيث سيتواجد في مواجهة قطر، لكن المنتخب الوطني، سيفتقد لخدمات لاعبي الشرطة كونهم سيلعبون مباراتهم بالبطولة العربية يوم الاربعاء المقبل.
ويالتالي، سيلعب مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، مباراته امام قطر بـ13 لاعباً فقط، بعدها سيستعيد المدرب السلوفيني جميع لاعبيه ابتداءً من مباراة العراق الثانية امام الامارات.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يواجه قطر بـ13 لاعباً فقط في افتتاح 'خليجي 24' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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