مصدر: وفد من كردستان يزور بغداد غدا

كشف مصدر سياسي، الجمعة، ان وفدا من اقليم كردستان سيزور بغداد غدا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وفدا من اقليم كردستان سيزور بغداد غدا وسيلتقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعددا من الوزراء بينهم وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين".
واضاف ان "الوفد سيبحث ملفي النفط والغاز والموازنة العامة"، مشيرا الى ان "الوفد يضم كلا من وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الاقليم خالد شواني وورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم".
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