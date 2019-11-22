أولا : "عقدنا عدة اجتماعات مكثفة ومهنية لتقييم عمل مدراء الدوائر جميعا في المركز والاقضية والنواحي بكل مفاصلها وصولا لمدراء الاقسام فقد اتخذنا قرارا بتغيير ٨ مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الادارية وسيتم الاعلان الرسمي والاسماء عن التغيرات الكاملة للمشمولين بالتغير كموعد اقصاه يوم ٢٠١٩/١٢/١٧ من الشهر المقبل.
ثانيا:. فتح التحقيق بملف الكامرات بالمحافظة واحالته للنزاهة.
ثالثا :. توجية مديرية التربية فورا بمحاسبة وجرد اسماء المدارس الاهلية بالمحافظة التي حققت نسب متدنيا ٣٠٪ نزولا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.
رابعا :. أيقاف منح الاجازات الاستثمارية في الوقت الحاضر والزام هيئة الاستثمار بسحب المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمشاريع الاستثمارية التي لم يباشر بها، مع التأكيد على أيقاف التاجير بالمساطحة او الاستثمار للمناطق الخضراء وسحب المتلكى منها.
خامسا:. أعادة النظر بالفرص الاستثمارية الممنوحة سابقا وفي كل القاطاعات وأتخاذ الاجرءات القانونية بحق المستثمرين المخالفين للضوابط .
سادسا:. تشكيل لجان تدقيق فورية ومهنية لاعداد العاملين فعلا بقطاع التنظيفات والزراعة في مؤسسات البلدية ومطابقتها مع قوائم صرف الرواتب.
وأوضح الياسري في ختام بيانه أن يوم غد السبت تصدر وجبة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النجف يصدر 6 قرارات 'اصلاحية' بينها تغيير 8 مدراء دوائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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