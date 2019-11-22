محافظ النجف يصدر 6 قرارات 'اصلاحية' بينها تغيير 8 مدراء دوائر ‏ ‏ ‏

وقال الياسري في بيان صحفي عنونه "الإصلاحات" ، ومكون من ستة قرارات، تنشر الخليج 365، ماجاء في نصه:

أولا : "عقدنا عدة اجتماعات مكثفة ومهنية لتقييم عمل مدراء ‏الدوائر جميعا في المركز والاقضية والنواحي بكل مفاصلها ‏وصولا لمدراء الاقسام فقد اتخذنا قرارا بتغيير ٨ مدراء دوائر ‏وبعض رؤساء الوحدات الادارية وسيتم الاعلان الرسمي ‏والاسماء عن التغيرات الكاملة للمشمولين بالتغير كموعد ‏اقصاه يوم ٢٠١٩/١٢/١٧ من الشهر المقبل‎.‎



ثانيا:. فتح التحقيق بملف الكامرات بالمحافظة واحالته للنزاهة‏‎. ‎

ثالثا :. توجية مديرية التربية فورا بمحاسبة وجرد اسماء ‏المدارس الاهلية بالمحافظة التي حققت نسب متدنيا ٣٠٪؜ ‏نزولا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها‎.‎

رابعا :. أيقاف منح الاجازات الاستثمارية في الوقت الحاضر ‏والزام هيئة الاستثمار بسحب المشاريع الاستثمارية المتلكئة ‏والمشاريع الاستثمارية التي لم يباشر بها، مع التأكيد على ‏أيقاف التاجير بالمساطحة او الاستثمار للمناطق الخضراء ‏وسحب المتلكى منها‎.‎



خامسا:. أعادة النظر بالفرص الاستثمارية الممنوحة سابقا وفي ‏كل القاطاعات وأتخاذ الاجرءات القانونية بحق المستثمرين ‏المخالفين للضوابط‎ .‎

سادسا:. تشكيل لجان تدقيق فورية ومهنية لاعداد العاملين فعلا ‏بقطاع التنظيفات والزراعة في مؤسسات البلدية ومطابقتها مع ‏قوائم صرف الرواتب‎.‎

وأوضح الياسري في ختام بيانه أن يوم غد السبت تصدر وجبة أخرى.