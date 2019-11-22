كر وفر قرب مبنى محافظة كربلاء واصابات بين قوات الامن ومتظاهرين

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية تحدث حاليا قرب مبنى محافظة كربلاء، مشيراً الى ان متظاهرين رموا القوات الامنية بالحجارة ما اسفر عن اصابات بين الطرفين.على صعيد ذي صلة، أضاف المصدر، أن رمانة يدوية انفجرت، مساء اليوم، في حي القادسية غربي كربلاء، دون اصابات.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات بينها كربلاء، اليوم الجمعة 22 تشرين ثاني،، يومها التاسع والعشرين على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .