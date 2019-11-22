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اندلاع حرائق داخل محال تجارية في شارع الرشيد وسط بغداد

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افاد مصدر امني، مساء الجمعة، باندلاع حرائق داخل محال تجارية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

 

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حرائق اندلعت ، مساء اليوم، داخل ثلاثة محال تجارية قرب مقتربات جسر الاحرار ضمن شارع الرشيد، وسط بغداد".

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث، لمكافحة الحرائق".

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يشار الى أن حرائق عدة اندلعت، اليوم الجمعة والايام القليلة الماضية، في محال ومخازن تجارية بمنطقة شارع الرشيد والخلاني وماجاورها، والتي تعد من المناطق التي تشهد احتكاكات من وقت الى اخر بين متظاهرين والقوات الامنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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