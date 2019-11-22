اندلاع حرائق داخل محال تجارية في شارع الرشيد وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حرائق اندلعت ، مساء اليوم، داخل ثلاثة محال تجارية قرب مقتربات جسر الاحرار ضمن شارع الرشيد، وسط بغداد".

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث، لمكافحة الحرائق".

Advertisements