اندلاع حرائق داخل محال تجارية في شارع الرشيد وسط بغداد

افاد مصدر امني، مساء الجمعة، باندلاع حرائق داخل محال تجارية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث، لمكافحة الحرائق".
يشار الى أن حرائق عدة اندلعت، اليوم الجمعة والايام القليلة الماضية، في محال ومخازن تجارية بمنطقة شارع الرشيد والخلاني وماجاورها، والتي تعد من المناطق التي تشهد احتكاكات من وقت الى اخر بين متظاهرين والقوات الامنية.
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