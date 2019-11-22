الإمارات وأمريكا تبحثان أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الجمعة: "التقيت نظيري الإماراتي، وبحثت معه أيضاً الملف الليبي وضرورة خفض التصعيد والتسوية السياسية".



كان القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، كشف، الخميس، أن خبراء الوكالة رصدوا آثار يورانيوم في موقع إيراني، ولم يتم إبلاغهم به مسبقاً، لافتاً إلى أن طهران لا تزال مستمرة في التخصيب بمحطة فوردو.

والإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة قررت إنهاء الإعفاء من العقوبات المرتبطة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية.



وكشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018.