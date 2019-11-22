ألمانيا تطالب بالإفراج عن 6 نشطاء بيئة سجنتهم إيران

انتقدت مسؤولة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية بأشد العبارات إدانة القضاء الإيراني ستة من نشطاء حماية البيئة في إيران بالسجن مددا طويلة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في برلين بيربل كوفلر، الجمعة: "أشعر بالصدمة، فقد عملوا بسلمية ونشاط كبير من أجل حماية الحيوان وحماية الأنواع المهددة بالانقراض داخل إيران".

وأضافت أنها تطالب بالإفراج الفوري عنهم وتناشد الحكومة الإيرانية بالالتزام بمسؤولياتها الإنسانية التي تعهدت بصيانتها.

كانت السلطات القضائية الإيرانية أصدرت، وفقا للبيانات الصادرة أمس الخميس، أحكاما بالسجن لمدة عشرة أعوام على نشطاء في مجال حماية البيئة وحماية الحيوان.

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واتهم القضاء الإيراني ستة من المنتمين لجمعية التراث الحيواني البري الإيراني بالارتباط بالمخابرات الأمريكية، ومن ثم بالتجسس.

ولم يتبين ما الأمور التي قاموا بالتجسس عليها.

وكان الستة من المهتمين بحماية الفهد الآسيوي الصياد المهدد بالانقراض، وأثار الحكم عليهم موجة من الانتقاد والاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسمح القانون الإيراني بالحق في الاستئناف على هذه الأحكام.

وقال أوميد نوريبور وأوليفر كريشر من حزب الخضر: "إن ما حدث "هو ضربة قوية أخرى لأوضاع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في إيران".