ثورة على خامنئي واعتقالات بتركيا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: مليشيا الحرس الإيراني تعتقل 100 من قادة الاحتجاجات، وبالرصاص والهراوات والحرائق.. إيران تقمع الثورة على خامنئي في 3 دول، واعتقال 46 تركيا بتهمة "انتقاد" العدوان على سوريا، والسودان يغلق 27 منظمة إخوانية ويجمد أرصدتها، و"ترهونة" الليبية.. موقع استراتيجي ودور حاسم في معركة طرابلس، والسعودية تدعو المجتمع الدولي لردع إيران، وأسبوع السودان.. تجاوز أزمة "التشريعي" والإخوان في مأزق، وأسبوع موريتانيا.. الحزب الحاكم يحسم مرجعيته وعزلة الإخوان تتزايد، وأسبوع الجزائر.. حملات انتخابية تواجه بالعزوف والتصعيد والتحذير، وتقرير: سياسة طهران تدفع واشنطن لإبقاء قواتها بالمنطقة لسنوات، وقتلى وجرحى في هجوم تركي على ريف رأس العين بسوريا، والمحكمة العليا بهونج كونج تفرض حظرا مؤقتا على أقنعة الوجه، وداخلية بوليفيا تتهم موراليس بالتحريض على الإرهاب، ومندلبليت.. صديق نتنياهو المقرب ومقرر اتهامه بالفساد، وترامب: الجيش الصيني لم يتدخل لسحق مظاهرات هونج كونج، ومصادر: إقالة أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات السودانية.

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كما تتابعون أيضاً: "نت بلوكس": ادعاءات إيران بعودة الإنترنت كاملا عارية من الصحة، وموسكو تحبط "مخططا انقلابيا" وتقبض على 9 إرهابيين، وحكومة مؤقتة بسريلانكا تؤدي اليمين الدستورية.. وحقيبة "الدفاع" شاغرة، وبوليفيا تحتج رسيما لدى المكسيك بسبب تحريض موراليس على العنف، وسيؤول تتراجع عن تعليق تبادل المعلومات مع طوكيو بشأن بيونج يانج، وجريفيث: نشكر السعودية على دورها في إبرام اتفاق الرياض، ومسؤولون ألمان يصفون اعتقال محامي سفارتهم في أنقرة بـ"الفضيحة"، ومقتل اثنين وإصابة 22 في إطلاق الرصاص لتفريق متظاهرين وسط بغداد، والعراق يعلن توقيف قيادي داعشي غربي البلاد، وبيونج يانج تحمل واشنطن مسؤولية انهيار المسار الدبلوماسي، وبوتين: عملياتنا في سوريا اختبار لمهنية الجيش الروسي، وخبير ألماني يطالب الحكومة بمنع أي حوار مع الإخوان الإرهابية، واستطلاع: حزب ميركل خسر أصوات 2.6 مليون ألماني من قاعدته الانتخابية، وغادة والي.. وزيرة البسطاء في مصر تكافح الجريمة من الأمم المتحدة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران في الإعلام.. الاقتصاد يدخل مرحلة هبوط جديدة بفعل الاحتجاجات، ورسالة قوية من الرئيس الصيني إلى أمريكا بشأن حرب التجارة، والذهب يلمع وسط ضباب النزاع التجاري بين أمريكا والصين، والصين تقترب من معجزة اقتصادية رغم الحرب التجارية، وبيتكوين تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر، و"بريكست" يجر بريطانيا نحو أسوأ أداء اقتصادي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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