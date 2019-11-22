شكرا لقرائتكم محكمة أميركية تطالب إيران بتعويض 180 مليون دولار لصحافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمرت محكمه فيدرالية في واشنطن، ايران بدفع 180 مليون دولار تعويضات للصحافي الأميركي في صحيفة "واشنطن بوست"، جيسون رضائيان، وعائلته بسبب الاعتقال والتعذيب.

ورضائيان من مواليد عام 1976، وهو صحافي إيراني - أميركي، شغل منصب مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في طهران.

وفي 22 يوليو/تموز 2014، اعتقلته السلطات الإيرانية مع زوجته، يجانة صالحي، وهي صحافية أيضا، واحتجزتهما بتهمة التجسس. وأفرجت طهران عن زوجته في 6 أكتوبر/تشرين الأول بكفالة، بحسب موقع "ويكيبديا".

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لكن رضائيان ظل رهن الاعتقال ووُضِع في سجن إفين الإيراني، وهو مركز اعتقال في طهران معروف بسجن السياسيين والمثقفين.

وبعد تسعة أشهر في 20 أبريل/نيسان 2015، وجهت السلطات الإيرانية إليه 4 تهم وهي: الجاسوسية، والتعاون مع حكومات معادية، وتجميع معلومات سرية، والدعاية ضد الحكومة الإيرانية.

وبدأت محاكمة رضائيان في 26 مايو/أيار 2015، وأدين في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015. وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة غير محددة.

قضى رضائيان في المجموع 18 شهرا في السجن، وفي 16 يناير/كانون الثاني 2016، أفرجت إيران عنه وعن 3 سجناء أميركيين آخرين.