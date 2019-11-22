اللبنانيون في باريس وروما ورمانيا احتفلوا بعيدا الاستقلال

احتفل ​اللبنانيون​ في ​رومانيا​ ب​عيد الاستقلال​ الـ76.وحملوا الأعلام اللبنانية وأضاءوا الشموع على وقع الأغاني الوطنية. من جهة اخرى احتفلت الجالية اللبنانية في ​باريس​ بعيد الاستقلال. وتجمع اللبنانيون امام ​برج ايفل​ وحملوا اعلام بلدهم واحتفلوا بالعيدا على وقع الاغاني الوطنية. كما احتفل افراد الجالية اللبنانية في روما بالعيد وانشدوا النشيد الوطني اللبناني.

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