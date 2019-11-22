اشار رئيس نقابة مستوردي البضائع الغذائية هاني بحصلي الى ان "​ارتفاع الاسعار​ هو نتيحة رفع سعر العملة"، مشيرا الى أن "لبنان بلد مستورد ويجب تحفيز الصناعة والزراعة". وفي حديث تلفزيوني شدد بحصلي على "ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهنا"، منبها "من حصول مشاكل في حال انقطعت المواد الاولية عن الرفوف في المتاجر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة مستوردي البضائع الغذائية: ارتفاع الاسعار هو نتيحة رفع سعر العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.