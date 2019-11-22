جبارة: الالية التي اعتمدها مصرف لبنان انقذت قطاع الادوية

اشار رئيس نقابة مستوردي الادوية كريم جبارة الى ات "مصرف لبنان قام بحماية عدد من القطاعات ومنها قطاع الادوية وقد امن لنا عملات اجنبية بسعر الصرف الرسمي على 85 بالمئة من سعر الفاتورة على ان نؤمن 15 بالمئة من السوق السوداء".
ولفت جبارة الى ان "الالية التي اعتمدها مصرف لبنان انقذت القطاع ولكن بعض المصارف تأخرت في تنفيذها"، مشيرا الى ان "مدخول مستورد الادوية محدد من قبل وزارة الصحة وقد خسر جزء من مدخوله بسبب هذا التعميم".
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