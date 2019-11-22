أبي رميا: الأولوية لإنتقاء رئيس حكومة مكلف بالإتفاق مع الحريري

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، في حديث تلفزيوني، أن الأولوية اليوم هي لإنتقاء رئيس حكومة مكلف بالإتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، مشدداً على أنه لا يمكن تخطي الواقع السياسي في البلاد.

وفي حين أشار أبي رميا إلى أن هناك شارعاً في حالة انعدام ثقة مع الأحزاب السياسية، أوضح أن الكتل النيابية لديها جمهورها أيضاً، مشدداً على أنه لا يمكن تخطي الواقع الشعبي الذي انتج ​المجلس النيابي​ الحالي.