صحناوي: يجب أن نصل إلى تكليف يأتي بعده التشكيل بما يتوافق مع مطالب المواطنين

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في تصريح تلفزيوني، على أن المرحلة التي تم بها البلاد دقيقة، لافتاً إلى أنه يجب أن نصل إلى تكليف يأتي بعده التشكيل بما يتوافق مع مطالب المواطنين.
وفي حين أشار صحناوي إلى أن هناك توافقاً بين اللاعبين الأساسيين على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة المكلف هو رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أو أن يكون موافقاً على أي خيار آخر، موضحاً أن لبنان بين حدين هما التناقضات الداخلية والضغوط الخارجية، التي تشكل خطراً على استقرار لبنان وسيادته.
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