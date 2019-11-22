عبدالله: نحن أمام استقلال مباشر عن النظام الطائفي

اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث تلفزيوني الى "اننا أمام استقلال مباشر عن النظام الطائفي ونحن كحزب تقدمي اشتراكي ربما أخطأنا بحق الاستقلال يوم بالغنا بالانحياز إلى القضية الفلسطينية في السبعينيات على حساب وحدتنا الداخلية ولكننا كنا جميعًا جبهة واحدة خلف اعادة القرار العربي إلى لبنان".
ولفت عبدالله الى ان "الوضع لا يحتمل الرفاهية السياسية وأن يعمل الرئيس ميشال عون على تسمية رئيس الحكومة المكلف ويشترط عليه حكومة معينة ووزراء معينين"، معتبرا ان "تكرار الكلام بأن الاستشارات ملزمة بنتائجها غير دقيق".
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